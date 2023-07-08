Середина лета совсем близко, а значит, пик туристического сезона в Крыму вот-вот настанет. Уже сейчас на пляжах все больше отдыхающих, многие из которых предпочитают перекусить в прибрежных ресторанах и кафе.
Для тех, кто только собирается в Крым и планирует бюджет поездки, находящийся в Ялте фотограф NEWS.ru снял несколько меню с ценами. Таким образом, уже сейчас можно узнать, какие блюда предлагают туристам в Крыму и сколько они стоят.
Все заведения предлагают шашлык от 200 рублей за 100 граммов, шурпу (350 рублей за порцию), пиццу, салаты, кое-где угощают тигровыми креветками. Есть детское меню с овсянкой (100 рублей за тарелку каши) и сырниками (260 рублей за три штуки). Для ценителей рыбы — черноморская барабулька, скумбрия, кефаль.
Фото меню с ценами в кафе и ресторанах Ялты — в галерее NEWS.ru.