В Крыму — шашлык, долма, барабулька: сколько стоит сейчас поесть в Ялте

Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

Середина лета совсем близко, а значит, пик туристического сезона в Крыму вот-вот настанет. Уже сейчас на пляжах все больше отдыхающих, многие из которых предпочитают перекусить в прибрежных ресторанах и кафе.

Для тех, кто только собирается в Крым и планирует бюджет поездки, находящийся в Ялте фотограф NEWS.ru снял несколько меню с ценами. Таким образом, уже сейчас можно узнать, какие блюда предлагают туристам в Крыму и сколько они стоят.

Все заведения предлагают шашлык от 200 рублей за 100 граммов, шурпу (350 рублей за порцию), пиццу, салаты, кое-где угощают тигровыми креветками. Есть детское меню с овсянкой (100 рублей за тарелку каши) и сырниками (260 рублей за три штуки). Для ценителей рыбы — черноморская барабулька, скумбрия, кефаль.

Фото меню с ценами в кафе и ресторанах Ялты — в галерее NEWS.ru.

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