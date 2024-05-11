В Крыму сделали важное заявление по Крыму Глава Крымской миссии Смирнов: необходимо признать Украину зоной влияния России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Территория Украины должна быть признана странами Запада зоной российского влияния, заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости. По его мнению, обеспечение коллективной безопасности на Европейском континенте невозможно без учета исторически сформировавшихся территориальных интересов РФ.

В данном контексте краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния, — говорится в сообщении.

В феврале Смирнов заявил, что слова главы Евросовета Шарля Мишеля о глубоком шоке от принадлежности Крыма являются истерикой. По его словам, возвращение полуострова в состав РФ стало отправной точкой глобальных изменений по всему миру, что вызывает ужас на Западе.

Политик добавил, что западные страны начинают осознавать причастность к «преступлениям, хаосу и беспределу», который организовали власти Украины. При этом, по словам Смирнова, Киев готов продолжать действовать «во имя так называемых призрачных европейских демократических ценностей».

Также Смирнов говорил, что странам Запада следует прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса, заявившего о принадлежности Крыма России. По его мнению, слова Вайткуса отражают действительность и заслуживают доверия.