В Крыму разоблачили медиков, выдававших фальшивые сертификаты о прививках

Сотрудники полиции Крыма разоблачили группу медработников, которые выдавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В отношении них возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД республики.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что должностные лица одного из медицинских учреждений Крыма осуществляли с марта по апрель текущего года подделку сертификатов пяти гражданам, — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

В МВД напомнили крымчанам, что сертификат о вакцинации относится к официальным документам, а также об ответственности за их фальсификацию. Граждан призвали воздержаться от приобретения и использования фальшивых сертификатов и тем самым ограничить себя и других людей от опасности заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в России создали некопируемый QR-код с двухфакторной системой проверки. Система состоит из обычного QR-кода и внутренней матрицы, которую невозможно распечатать на обычном принтере и распознать специальными программами. По словам разработчиков, обычные QR-коды можно создать на принтере в виде тысячи экземпляров или сделать электронные копии с помощью специальных программ. Новая технология призвана помочь бороться с подделками.