В Крыму рассказали, сколько украинских активов попало под национализацию Власти Крыма национализировали свыше 2,6 тысячи украинских активов

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Правительство Республики Крым национализировало свыше 2,6 тысячи украинских объектов движимого и недвижимого имущества, рассказал глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале политика, они принадлежали 192 физическим и юридическим лицам. Кампания по национализации украинских активов проводится в республике с осени 2022 года.

На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам. При этом на торгах продано 24 национализированных объекта, — заявил Константинов.

Национализацией активов украинских олигархов и политиков в Крыму занимается антитеррористическая комиссия. Все вырученные средства направляются на нужды участников специальной военной операции. По словам Константинова, власти Крыма намерены продолжить национализацию активов в 2024 году, так как благодаря данной кампании в бюджет республики поступают «серьезные деньги».

Ранее сообщалось, что в Крыму под национализацию подпали гостиница «Лондон», отель «1001 ночь», парк-отель «Марат» и другие объекты недвижимости. Кроме того, было национализировано имущество аграрных предприятий, банков и ялтинского теннисного клуба.