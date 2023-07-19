В Крыму рассказали об ограничениях в работе Керченской паромной переправы Глава Минтранса Крыма: Керченская паромная переправа временно не будет работать по ночам

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Керченская паромная переправа временно не будет работать с 21:00 до 05:00 мск ежедневно, сообщил в своем Telegram-канале глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко. Он призвал перевозчиков прибывать на переправу до 18:00 и после 05:00 для удобства движения. Министр добавил, что сообщит об отмене ограничений после особого распоряжения.

Рейсовые автобусы и организованные группы детей едут на Керченскую паромную переправу. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра, т.к. с 21.00 до 05.00 работа переправы будет приостановлена на регулярной основе до особого распоряжения, — рассказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что на пароме будут в первую очередь переправляться дети, затем рейсовые автобусы, после них — грузовики с товарами первой необходимости. Все остальные заказные автобусы будут следовать через альтернативный сухопутный путь. Либо организаторы поездок будут самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальному маршруту «автобус — электричка — автобус», добавил министр.

Ночью 17 июля прогремели взрывы на Крымском мосту. Издание Der Spiegel сообщило, что ВСУ нанесли удар, чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии в ходе затянувшегося контрнаступления.

В Госдепартаменте США позже заявили, что в Вашингтоне не имеют отношения к подрыву моста. Таким образом в ведомстве ответили на слова посла России Анатолия Антонова, который обвинил Белый дом в укрывательстве украинских радикалов. По его мнению, это позволяет говорить, что США имеют отношение к теракту на мосту.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены отсутствием официальной реакции Запада на теракт, совершенный на Крымскому мосту. По его словам, партнеры Киева готовы закрывать глаза на любые его действия против РФ.