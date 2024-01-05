В Крыму рассказали, как Зеленский сможет попасть на полуостров Спикер парламента Крыма: Зеленский попадет на полуостров только в наручниках

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение смогут попасть в Крым только в наручниках, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Так он отреагировал на заявления украинского лидера в интервью Economist о планах Киева по изолированию полуострова.

До ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем, — отметил Константинов.

По его словам, Зеленский может только «гадить в Черноморском регионе по-мелкому». Спикер парламента Крыма напомнил, что 2023 год начинался с куда более грозных заявлений от украинских властей, только они ни к чему не привели. Он добавил, что Украина может только организовывать атаки на мирных жителей.

В идеале нам нужен такой уровень бдительности и готовности, чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость, — заключил спикер парламента.

Ранее во время интервью Economist Зеленский посетовал, что стране не удалось достичь поставленных на 2023 год задач. По словам главы государства, Запад в этой связи изменил отношение к республике и это ощутили на себе рядовые граждане. При этом украинский лидер отметил, что российской армии «не удалось взять ни одного крупного города», а со стороны Москвы не было никаких «фундаментальных шагов к миру».

При этом журналисты британского издания отмечали, что украинский лидер во время беседы от злости постукивал пальцами по столу и сутулился. Они выразили мнение, что президент Украины «зол» и «раздражен колебаниями» союзников. Не исключено, что «отстраненность» некоторых его соотечественников также стала причиной дурного расположения духа Зеленского, добавили аналитики.