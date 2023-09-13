В Крыму рассказали, чем вызвана атака ВСУ на Севастополь Глава крымского парламента: атака ВСУ на Севастополь вызвана жаждой мести

Фото: МО Украины

Атака ВСУ на Севастополь вызвана жаждой мести, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, все попытки Киева навредить жителям полуострова тщетны и ничтожны.

Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и попранием памяти предков, поэтому взяли курс на возвращение на историческую родину в Россию, — сказал Константинов.

О ракетной атаке на Севастополь сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара не на гражданском объекте. Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. Telegram-канал Baza со ссылкой на источники отметил, что результате ударов ВСУ по заводу в Севастополе погибли два человека. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.