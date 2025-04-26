В Крыму раскрыли последствия признания полуострова российским Константинов: после Крыма может последовать признание Донбасса территорией РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крым, Россия

Вслед за признанием Крыма российским может последовать аналогичный процесс в отношении Донбасса и Новороссии, заявил в беседе с ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, США постепенно начинают принимать «новые территориальные реалии».

Следующий шаг — признание нынешнего режима Украины преступным и террористическим, развязавшим войну против собственного мирного населения в Донбассе, — подчеркнул он.

Также политик отметил, что сближение российских и американских позиций по вопросу урегулирования украинского конфликта — это хороший признак. Такой подход может стать началом «большого и крайне необходимого диалога, способного преобразовать мир», резюмировал Константинов.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что признание Крыма российским не является уступкой со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, а отражает объективную реальность. По его словам, такое решение — лишь отказ от иллюзий относительно ситуации вокруг полуострова.

До этого западные аналитики выразили мнение, что план президента США Дональда Трампа признать территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик за Россией «высечен в камне». По мнению экспертов, у Зеленского не остается выбора — он должен согласиться на сформированные предложения.