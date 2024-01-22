В Крыму раскрыли будущее брошенных в Севастополе украинских кораблей Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины утилизируют

Фото: МО Украины

Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины не станут передавать в состав Черноморского флота, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма. Собеседник агентства уточнил, что их утилизируют.

Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей, — сказал источник.

В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией ВМСУ бросили на полуострове примерно 20 кораблей, включая БДК «Константин Ольшанский», корветы «Тернополь», «Луцк», корабль управления «Славутич» и другие. До 2023 года эти корабли находились в Севастополе под охраной.

Ранее ВСУ атаковали российский корабль «Новочеркасск» в районе Феодосии несколькими западными ракетами. Спикер ВВС Украины Юрий Игнат уточнил, что это были дальнобойные ракеты Storm Shadow либо SCALP. По его словам, системы ПВО ВС РФ способны сбивать такие снаряды, однако украинские военные обходят защиту «с помощью тактических приемов и хорошего западного вооружения».

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что комбинированные атаки на Россию являются военными операциями Запада. Он объяснил, что удары по российским объектам планируются в США и Великобритании. Для успеха операции применяются средства разведки НАТО, авиационные комплексы наведения Запада, а также крылатые ракеты, подчеркнул он.