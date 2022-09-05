В Крыму пьяный полицейский устроил ДТП В Коктебеле пьяный полицейский из Москвы устроил ДТП

В Крыму пьяный сотрудник полиции из Москвы устроил ДТП, врезавшись в машину семьи из Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным портала, в результате происшествия погибших нет. Сам полицейский и пассажирка автомобиля, в который он врезался, были доставлены в медучреждения с различными травмами.

Инцидент произошел 1 сентября на трассе у города Коктебеля. Сотрудник столичного ОВД «Отрадное» отправился в отпуск в Крым на своей машине Opel Astra. Прибыв на полуостров, он занялся распитием спиртных напитков, после чего сел за руль. По итогу он не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Nissan Pathfinder, в салоне которого находилась семья из Белгородской области.

Сам сотрудник полиции был доставлен в местную больницу с травмой глаза и ноги. Также пострадала одна из пассажирок Nissan — она получила множественные ушибы и травмы. В крови полицейского был обнаружен алкоголь в содержании 1,1 промилле. Его крымские коллеги составили на него протокол за вождение в нетрезвом виде, а также за езду по встречной полосе. В отношение него началась служебная проверка — дебошира могут привлечь к уголовной ответственности и отстранить от работы.

Ранее корреспондент NEWS.ru сообщал, что четыре автомобиля получили повреждения в ДТП на востоке Москвы. Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Виновник происшествия находился за рулем в нетрезвом состоянии.

ДТП произошло на улице Фрязевской. Легковой автомобиль при повороте на большой скорости врезался в другую машину. От удара у него отлетело колесо. Машину после столкновения развернуло, и она задела ещё четыре автомобиля.