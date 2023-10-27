В Крыму привьют от бешенства диких животных

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В Крыму проведут массовую вакцинацию диких животных от бешенства, сообщает ОТР. Заведующая Южнобережным отделом ветеринарии и контроля государственного комитета ветеринарии республики Наталья Адамова рассказала, что на территории Алушты и Ялты планируется подготовить порядка четырех тысяч доз вакцины.

Всего на территории города Алушты и города Ялты запланировано разложить четыре тысячи доз вакцины, раскладываем в Алуштинском лесном хозяйстве, в Крымском природном заповеднике и в Ялтинском горном лесном заповеднике. Иммунитет вырабатывается на 21-й день и действует в течение 12 месяцев, — объяснила Адамова.

Ветеринары проводят массовую вакцинацию при помощи специальных приманок, которые состоят из говяжьего жира, мяса и костной муки. Содержимое, в которое добавляют вакцину, размещают в местах, где животные смогут его легко найти — рядом с водоемами, на границе лесов и полей. На весь полуостров заготовили 100 тысяч доз вакцины. Их планируют расположить в местах обитания животных в течение недели.

Врач-рабиолог Ирина Антипина ранее напомнила, что человек может заразиться бешенством через прикосновение к животному. Она пояснила, что на руках могут быть мелкие трещины, через которые вирус может проникнуть в организм.