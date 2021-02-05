В Крыму отреагировали на отказ европейских дипломатов посетить полуостров

https://static.news.ru/photo/c187b82c-68b3-11eb-932d-96000091f725_660.jpg Набережная г. Судак Фото: Александр Кирьяков/Туристический портал Республики Крым/travelcrimea.com

Отказ дипломатов западных стран приехать в Крым вызывает улыбку и демонстрирует двойные стандарты по отношению к региону. Об этом заявил вице-спикер крымского заксобрания Владимир Бобков.

В современной западной дипломатии нет логики. И в свете такого поведения абсолютно очевидно, что никто не откликнется на приглашение. Мы адаптировались к международной обстановке и с улыбкой смотрим на реакции дипломатических корпусов различных стран, демонстрирующих в отношении Крыма двойные стандарты, — цитирует РИА Новости Бобкова.

Он выразил надежду, что совсем скоро Крым будет признан частью России всеми миром не только де-факто (как это, по мнению Бобкова, уже произошло), но и де-юре. Парламентарий также напомнил, что крымские власти регулярно приглашают различные иностранные миссии посетить регион, но до сих пор не дождались ожидаемой реакции.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Власти Украины считают, что полуостров является «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Как сообщал NEWS.ru, экс-президенту Украины Леониду Кравчуку пришлось оправдываться за свои слова о желании посетить Крым. Ранее он заявил, что хотел бы совершить поездку на полуостров, но с учётом нынешней политической обстановки визит вряд ли принесёт ему большую радость.