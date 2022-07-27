В Крыму пройдет показ мод на стройке в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

Фото: Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ»

Коллекции 20 молодых российских дизайнеров покажут в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

Коллекции 20 молодых российских дизайнеров покажут на территории строительства Университета креативных индустрий в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. Посетители мероприятия смогут приобрести дизайнерские вещи в поп-ап-пространстве «Арт.Маг» на площадке фестиваля.

Это будет один из самых необычных показов по своему формату за всю историю «Таврида. АРТ». Мы уже организовывали шоу на берегу Черного моря и в пассажирском терминале Домодедово, а теперь перед нами новый вызов — показ на действующей строительной площадке. На время фестиваля работы на стройке остановятся, чтобы дать пространство искусству, — рассказала продюсер фестиваля моды Виктория Данилова.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Таврида. АРТ» Коллекции 20 молодых российских дизайнеров покажут в рамках фестиваля «Таврида. АРТ»

Она напомнила, что основной целью «Тавриды. АРТ» всегда была поддержка молодых представителей творческих профессий. Сегодня, по ее мнению, это особенно актуально. Ключевое событие фестиваля моды — показ одежды молодых российских дизайнеров — будет состоять из двух частей. Первая — коллективный показ брендовых вещей, а вторая — коллаборация резидентов «Тавриды» с такими известными российскими дизайнерами, как 404 NOT FOUND и URBANTIGER.

30 июля на территории стройки Университета креативных индустрий также состоится концерт «Зарождение» под руководством дирижера Юрия Башмета. В программе шоу прозвучат произведения современных классиков и композиторов.