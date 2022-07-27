Коллекции 20 молодых российских дизайнеров покажут на территории строительства Университета креативных индустрий в рамках фестиваля «Таврида. АРТ» в Крыму. Посетители мероприятия смогут приобрести дизайнерские вещи в поп-ап-пространстве «Арт.Маг» на площадке фестиваля.
Это будет один из самых необычных показов по своему формату за всю историю «Таврида. АРТ». Мы уже организовывали шоу на берегу Черного моря и в пассажирском терминале Домодедово, а теперь перед нами новый вызов — показ на действующей строительной площадке. На время фестиваля работы на стройке остановятся, чтобы дать пространство искусству, — рассказала продюсер фестиваля моды Виктория Данилова.
Она напомнила, что основной целью «Тавриды. АРТ» всегда была поддержка молодых представителей творческих профессий. Сегодня, по ее мнению, это особенно актуально. Ключевое событие фестиваля моды — показ одежды молодых российских дизайнеров — будет состоять из двух частей. Первая — коллективный показ брендовых вещей, а вторая — коллаборация резидентов «Тавриды» с такими известными российскими дизайнерами, как 404 NOT FOUND и URBANTIGER.
30 июля на территории стройки Университета креативных индустрий также состоится концерт «Зарождение» под руководством дирижера Юрия Башмета. В программе шоу прозвучат произведения современных классиков и композиторов.