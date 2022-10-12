Baza: в Крыму произошла массовая драка с участием военнослужащего Baza: в Симферополе произошла драка со стрельбой, военнослужащий ВС РФ ранен в ногу

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Telegram-канал Baza cообщил, что в Симферополе произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия, в которой участвовал военнослужащий ВС РФ. В ходе конфликта ему прострелили ногу.

Baza отмечает, что инцидент произошел около ресторана «Джипстер» на проспекте Кирова. По данным портала, лейтенант Вооруженных сил России из Тамбовской области отдыхал в заведении со своим другом. Выйдя на улицу, молодые люди повздорили с прохожими, в результате чего завязалась драка. Один из участников потасовки отобрал у военнослужащего табельный пистолет Макарова и выстрелил ему в ногу, сообщает портал.

Baza отмечает, что местные жители вызвали полицию. Шестерых участников драки сразу же задержали, а лейтенанта в экстренном порядке госпитализировали с ранением бедра. В настоящий момент следователи выясняют причины произошедшего.

Ранее стало известно, что свадьба в петербургском ресторане «Европа» завершилась убийством. Гость из Москвы несколько раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета «Гроза», в результате чего тот скончался. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.

Конфликт разгорелся уже после торжества. Москвич выстрелил в голову петербуржцу не менее пяти раз. Пострадавший пытался самостоятельно выйти из заведения, однако упал на нижние ступени ресторанной лестницы. Родители пытались довезти его до больницы, но мужчина скончался в такси. На место происшествия вызвали полицию. В отношении стрелявшего завели уголовное дело по статье «Убийство».