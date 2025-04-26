В Крыму произошла целая серия землетрясений Четыре землетрясения зафиксировали в Крымско-Черноморском регионе

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сразу четыре землетрясения произошло в Крымско-Черноморском регионе в субботу, 26 апреля, заявила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь. По ее словам, которые приводит РИА Новости, три из них пришлись на район водопада Учан-Су на южном берегу Крыма и еще одно — на акваторию Черного моря.

За 26 апреля в Крымско-Черноморском регионе зарегистрировано четыре землетрясения. Одно из них — в Черном море на расстоянии 90 километров от Ялты и три землетрясения на суше в районе водопада Учан-Су, — сообщила Бондарь.

Она добавила, что самое сильное из всех землетрясений на суше имело энергетический класс 8,4 и магнитуду 2,3. Бондарь отметила, что подземные толчки были слабыми. Однако из-за неглубокого залегания очага и расположения эпицентра на суше жители района водопада Учан-Су ощутили их.

Ранее в Стамбуле зафиксировали новое землетрясение. По данным сейсмологов турецкого управления по чрезвычайным ситуациям AFAD, сила подземных толчков составила 4,3 балла, глубина очага составила 10 километров. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.