В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксёнов / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе до 10 июня, сообщается в его Telegram-канале. Он будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов.

Уважаемые крымчане! С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 26 мая 2022 года до 20:00 10 июня 2022 высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать <...>, - написал Аксенов.

Помимо этого, меры распространяются на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики региона, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

По словам главы республики, в регионе наблюдается спокойная обстановка, а органы власти контролируют ситуацию.