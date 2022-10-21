В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности Глава Крыма продлил высокий уровень террористической опасности в регионе до 7 ноября

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Высокий уровень террористической опасности в северных и восточных районах Крыма продлен до 7 ноября, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, этот уровень будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов и на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 23 октября 2022 года до 20:00 7 ноября 2022 года [будет действовать] высокий («желтый») уровень террористической опасности, — сказано в сообщении.

Ранее глава Крыма ввел «желтый» уровень террористической опасности в прилегающих к Крымскому мосту Керчи и Ленинском районе. Тогда сообщалось, что он будет действовать до 23 октября. Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.