В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 6 января

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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 6 января, сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. По его словам, режим сохранится в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20.00 22 декабря 2022 года до 20.00 6 января 2023 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — написал Аксенов.

Кроме того, «желтый» уровень опасности продлили в министерствах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации.

Аксенов добавил, что ситуация в Крыму находится под контролем органов власти и органов местного самоуправления.

С начала спецоперации в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

9 декабря в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.