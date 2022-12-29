В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности с 6 по 21 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава республики Крым Сергей Аксенов продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 21 января 2023 года, о чем сообщил в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ограничения коснутся Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.

С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и на объектах республики с 20:00 6 января 2023 года до 20:00 21 января 2023 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности. Решение затрагивает в частности территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов, — написал Аксенов.

Кроме этого решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности касается объектов госучреждений в Крыму. Аксенов заверил, что ситуация полностью контролируется местными властями.

С начала военной операции в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.

9 декабря в Севастополе над акваторией Черного моря корабль Черноморского флота сбил беспилотник ВСУ. На этом фоне в СМИ появились сообщения, что США перестали предостерегать Украину от ударов по российской территории.