В Крыму продлили действие «желтого» уровня опасности Аксенов: «желтый» уровень опасности будет действовать в Крыму до 5 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Срок действия высокого («желтого») уровня террористической опасности в очередной раз продлен в Крыму, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Данный режим будет действовать до 5 февраля.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать, — написал Аксенов.

Режим распространяется на Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы. Под его действие подпадают объекты Минтранса, Минздрава, Министерства промышленной политики и ряда других ведомств республики.

Аксенов заверил, что все необходимые меры для обеспечения безопасности принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами. Ситуация в Крыму полностью контролируется органами власти и местного самоуправления.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Киев получит ответный удар, если решит атаковать полуостров. Таким образом он прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, заявившей, что Киев имеет полное право нанести удар по Крыму.