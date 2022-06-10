В Крыму продлен «желтый» уровень террористической опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крымского полуострова Сергей Аксенов продлил «желтый» уровень террористической опасности в регионе с 22:00 10 июня до 20:00 25 июня. Такие меры приняты для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности граждан, об этом он сообщил в своем Telegram-аккаунте.

Согласно сообщению «желтый» уровень будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Также мера коснется объектов Минтранспорта республики, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Минздрава Крыма, Министерства топлива и энергетики, Министерства промышленной политики, Госкомитета по водному хозяйства и мелиорации.

Всего выделяют три уровня террористической опасности — повышенный («синий»), высокий («жёлтый») и критический («красный»). «Жёлтый» уровень ввели в Курской области ещё 11 апреля, затем его несколько раз продлевали.

Накануне над Севастополем сработала система противовоздушной обороны, был сбит неопознанный объект. По словам писателя и публициста, уроженца Севастополя Платона Беседина «весь день над Севастополем активно летают самолеты». Он подчеркнул, что город «капитально защищен».