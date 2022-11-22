В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности В Крыму продлен высокий уровень террористической опасности до 7 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Крыму продлено действие высокого уровня террористической опасности до 7 декабря, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что ситуация в республике полностью контролируется органами власти, безопасность жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами.

С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 7 декабря 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — написал Аксенов.

Он уточнил, что данное решение затрагивает территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Оно также распространяется на объекты республиканских Минтранса, Минздрава, Министерства топлива и энергетики и некоторых других ведомств.

Ранее Аксенов опроверг сообщения об экстренной эвакуации жителей Армянска. Он заявил, что соответствующая информация является фейком, распространяемым украинскими спецслужбами. Глава республики призвал жителей ориентироваться только на официальные источники, добавив, что работа по обеспечению безопасности Крыма ведется круглосуточно.