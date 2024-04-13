В Крыму призвали признать незаконной передачу полуострова УССР Константинов призвал принять судебное решение о незаконной передаче Крыма УССР

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Рабочая группа при парламенте Крыма, в которую входили эксперты и юристы, обосновала незаконность передачи полуострова в состав УССР в 1954 году, сообщил РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. По его мнению, осталось только принять соответствующие судебное и политическое решения.

Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения, — заявил Константинов.

Он добавил, что после выхода из состава РСФСР в 1954 году Крым столкнулся с тяжелыми геополитическими последствиями. По этой причине необходимо признать это решение незаконным и преступным, считает Константинов.

Согласно проекту, внесенному в Госдуму в марте, решение о присоединении Крыма к УССР не имеет юридической силы. Авторы инициативы обосновали это тем, что оно было принято с нарушением Конституций РСФСР и СССР.

Ранее Константинов назвал колоссальным ущерб, нанесенный Крыму за несколько лет нахождения в составе Украины. Он отметил, что общий объем причиненного региону ущерба будет подсчитан по специальной методике.