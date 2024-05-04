В Крыму призвали Запад принять позицию политика Вайткуса о полуострове Политик Смирнов: Западу следует прислушаться к словам Вайткуса о статусе Крыма

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Странам Запада следует прислушаться и принять позицию кандидата в президенты Литвы Эдуардаса Вайткуса, заявившего о принадлежности Крыма России, отметил в разговоре с РИА Новости председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его мнению, слова Вайткуса отражают действительность и заслуживают доверия.

Западу стоит прислушаться к конструктивной позиции кандидата в президенты Литвы Вайткуса по Крыму и принять ее, так как она отражает действительность и заслуживает доверия, — сказал он.

Ранее Вайткус в интервью агентству ELTA заявил, что Крым принадлежит России, поскольку его жители выразили свою волю на референдуме. По его мнению, Литва, признавшая самопровозглашенное Косово, обязана признать и Крым.

В феврале Смирнов заявил, что слова главы Евросовета Шарля Мишеля о глубоком шоке от принадлежности Крыма являются истерикой. По его словам, возвращение полуострова в состав РФ стало отправной точкой глобальных изменений по всему миру, что вызывает ужас на Западе.

Политик добавил, что западные страны начинают осознавать причастность к «преступлениям, хаосу и беспределу», который организовали власти Украины. При этом, по словам Смирнова, Киев готов продолжать действовать «во имя так называемых призрачных европейских демократических ценностей».