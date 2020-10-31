В Крыму приступили к реализации федерального плана по водоснабжению

https://static.news.ru/photo/4f5f67b2-1b70-11eb-80fd-fa163e074e61_660.jpg Симферопольское водохранилище (Крым) Фото: Дмитрий Cкляренко/wikimedia.org

Крым приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию системы водоснабжения Крыму будут выделены 50 млрд рублей. Основная часть этих средств поступит из федерального бюджета. Кроме того, правительством был подготовлен соответствующий план по обеспечению водоснабжения.

Аксёнов отметил, что ранее руководство Крыма уже начинало пошаговое продвижение к решению проблемы, однако «острая ситуация возникла» в Симферополе, передаёт РИА Новости.

Было принято решение президентом и правительством России работу по оптимизации системы водоснабжения усилить и ускорить. Всё двигается, есть определённые нюансы, но всё в движении, — заявил глава Крыма.

Подача воды по графику только два раза в день была введена в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах в результате засухи и обмеления трёх водохранилищ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что напряжённая ситуация с водоснабжением Крыма и Севастополя будет наблюдаться и в четвёртом квартале 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.