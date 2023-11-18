В Крыму приостановили работу Керченской паромной переправы Министр Лукашенко: работа Керченской паромной переправы остановлена из-за погоды

Работа Керченской паромной переправы приостановлена, сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. По его словам, это произошло из-за неблагоприятной погоды.

В 11:30 в связи с погодными условиями работа Керченской паромной переправы приостановлена, — написал он.

Ранее в Росморречфлоте предупредили, что 18 ноября в проливе ожидается усиление ветра и шторм. Высота волн в этом районе будет достигать двух метров. При этом существенных осадков не ожидается, пояснили в ведомстве.

В Крыму на эти выходные объявлено штормовое предупреждение. В МЧС сообщили, что из-за выхода южного циклона в регионе ожидается временами очень сильный дождь. Вместе с этим усиление ветра будет достигать 25-30 м/с. В ведомстве подчеркнули, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни, предупредили они.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов завил, что погодные аномалии ожидаются на юге России в ближайшую неделю. По его словам, там пройдут сильные дожди.