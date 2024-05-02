В Крыму пригрозили Киеву после намека на удар по Крымскому мосту Депутат Гемпель назвал оскалом террористов угрозы ударить по Крымскому мосту

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сергей Кислица

Намек постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы на готовящийся удар по Крымскому мосту является «оскалом террористов», заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, которые приводит РИА Новости, любая попытка агрессии «воздастся сторицей» Киеву.

Киев продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть. <...> Мы допускаем провокации <...> в отношении Крымского моста, но пусть в Киеве заучат или запишут, что за каждую попытку агрессии им воздастся сторицей, — заявил Гемпель.

Он отметил, что «лживые и фанерные» политики на Украине довели страну до разрухи и развала. Теперь они стремятся разрушить гражданские объекты в соседнем государстве, добавил депутат.

Ранее Кислица опубликовал в соцсети Twitter (X) коллаж, в который включил Крымский мост и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень постпред добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Однако Кислица сопроводил Керченскую переправу пустой картинкой.