В Крыму пресекли деятельность сети подпольных казино МВД: крымские полицейские пресекли деятельность 11 незаконных игровых залов

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Сотрудники полиции в Крыму пресекли деятельность сети нелегальных игорных заведений, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, задержаны два организатора и один IT-специалист, занимавшийся установкой программного обеспечения и настройкой коэффициентов выигрыша.

Предварительно установлено, что злоумышленники занимались криминальным бизнесом с 2021 года. Они арендовали помещения на первых этажах зданий в крупных городах и районах полуострова. В незаконной игорной деятельности были задействованы более 50 человек. Суточный доход группировки составлял более трех миллионов рублей, — сказано в сообщении.

Отмечается, что были проведены обыски и изъяты около 150 игровых автоматов, кассовая техника, а также примерно 2,5 млн рублей. Двое задержанных заключены под стражу, третьего отправили под домашний арест, также объявлен в розыск третий возможный организатор, сообщила Волк.

Она подчеркнула, что правоохранителям известно о более чем 300 таких казино, которые работают в разных регионах РФ. Их владельцы могли заработать за время работы залов свыше миллиарда рублей.

Ранее Ирина Волк сообщала, что обвиняемый в крупном мошенничестве бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области. Отмечалось, что экс-чиновник находился в розыске 12 лет.