В Крыму пресекли атаку украинского беспилотника МО: средства ПВО ночью уничтожили беспилотник ВСУ над Крымом

Фото: МО РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Крымом, сообщили в Минобороны России. Инцидент произошел в ночное время.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа, — говорится в сообщении.

Кроме того, днем 7 февраля средства противовоздушной обороны сбили пять воздушных целей на подлете к Белгороду. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, мирные жители во время инцидента не пострадали. При этом ранее в этот же день в Минобороны РФ отчитались о пресечении попытки Вооруженных сил Украины совершить террористическую атаку на регион. В ведомстве уточнили, что в воздухе были сбиты семь снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», при обстреле пострадали двое мирных жителей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе была запущена сирена ракетной опасности. Глава российского субъекта призвал граждан не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, а находящихся на улице жителей — спуститься в укрытие.

До этого российские средства противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над территорией Белгородской области. По информации Минобороны РФ, дроны были самолетного типа, с их помощью ВСУ пытались совершить теракты в российских регионах.