В Крыму представили Университет креативных индустрий

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

На фестивале «Таврида.АРТ», проходящем в Крыму, представили образовательный центр будущего «Университет креативных индустрий», а также его первые образовательные программы, кураторов, наставников и слушателей. Были подписаны первые соглашения о сотрудничестве между университетом и институциями: Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Газпром-Медиа Холдингом» и «Русской Медиагруппой», передает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Наш будущий образовательный центр, который мы проектно называем «Университет креативных индустрий», объединяет всех тех, кто заинтересован в развитии творческих и креативных индустрий, умеет работать в условиях новой экономики и быстро меняющейся действительности, — рассказал руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Предполагается, что Университет креативных индустрий откроется в 2023 году как круглогодичный образовательно-просветительский комплекс. В него будут приезжать молодые специалисты из разных сфер и направлений, чтобы повышать квалификацию, наращивать потенциал, улучшать профессиональные навыки, а также учиться управлять командами и проектами.

Университет будет объединять все те наработки, которые многие годы существуют в лучших вузах страны и зарубежья, — заверил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

На презентации выступили кураторы и наставники первых образовательных программ. В числе них народный артист России, продюсер, президент Igor Butman Music Group Игорь Бутман (музыка и продвижение), художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (зрелищные искусства).

Ранее на фестивале «Таврида.АРТ» в Судаке мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY представила YAPPY Truck с современным аудио- и видеооборудованием. Специально для гостей «Тавриды.АРТ» в лектории выступил рэпер ST (Александр Степанов) и поделился секретами создания и продвижения креативного контента в соцсети.