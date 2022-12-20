В Крыму предсказали судьбу трех городов Украины в 2023 году Глава парламента Крыма: Одесса, Николаев и Харьков станут подконтрольны России в 2023 году

Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press

Одесса

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Россия возьмет под контроль Одессу, Харьков и Николаев до конца 2023 года, сообщает РИА Новости. Он предположил, что киевские власти будут усиленно предлагать мир, пытаясь отстоять хотя бы Киев. Москва же не должна ни на что соглашаться, считает Константинов.

До конца следующего года мы возьмем Одессу, Николаев, Харьков, и на этом фоне будет определяться судьба этих регионов. К концу года они (киевские власти. — NEWS.ru.) начнут бегать усиленно с предложениями о мире, пытаясь отстоять хотя бы Киев, на что мы не должны ни в коем случае соглашаться и в 2024 году уничтожить это образование. Поэтому Киев — 2024 год. Это мое предположение. А остальные территории нас не очень интересуют, — заявил он.

Константинов назвал военную операцию на Украине завершающим аккордом «Крымской весны».

8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о присоединении новых территорий к России в рамках специальной военной операции на Украине не идет. При этом он подчеркнул, что ВС РФ ждет много работы по освобождению регионов, которые были оккупированы. По словам представителя Кремля, одними из основных целей СВО остаются демилитаризация и денацификация Украины.