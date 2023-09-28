В Крыму предсказали конец агрессивной политике Запада с помощью СВО Глава парламента Крыма: СВО поставит точку в агрессивной политике Запада

Фото: IMAGO/Sotiris Dimitropoulos /Eu/Global Look Press

Достижение целей специальной военной операции на Украине, а также формирование надежных рубежей безопасности позволит поставить точку в агрессивной политике Запада, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Однако, по его словам, западные кураторы Киева делают ставку на затяжной конфликт, используя украинцев как расходный материал.

Сегодня Россия противостоит всему коллективному Западу, который в противовес русском миру взрастил нацистский режим на Украине. Участие США и Британии в украинских атаках на Крым является агрессией и говорит об их заинтересованности в дальнейшей эскалации конфликта на постукраинском пространстве, — сказал Константинов.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что экспансия НАТО и США стали причиной конфликта на Украине. Штаты играют ключевую роль в поддержании этого конфликта и фактически блокируют все усилия по его прекращению.

Он также выразил мнение, что текущий международный порядок не отвечает мировым потребностям и часто не способен решить глобальные проблемы. Некоторые западные страны деформируют деятельность ООН, делая ее инструментом нескольких государств и прикрываясь при этом лозунгами о правах человека.