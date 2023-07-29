В Крыму предложили Украине дырку от бублика вместо полуострова Сопредседатель АСНК Чегринец: Киев получит дырку от бублика вместо Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вид на Генуэзскую скалу в Гурзуфе в Крыму

Киев получит дырку от бублика вместо Крыма, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма (АСНК) Роман Чегринец в беседе с РИА Новости. По его мнению, заявления Украины о полуострове свидетельствуют о бессилии властей и провале контрнаступления.

Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление и от которого скоро отвернутся все его союзники, — сказал Чегринец.

Таким образом он прокомментировал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о скором вторжении вооруженных сил в Крым. Чегринец подчеркнул, что регион защищен от подобных попыток.