Киев получит дырку от бублика вместо Крыма, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма (АСНК) Роман Чегринец в беседе с РИА Новости. По его мнению, заявления Украины о полуострове свидетельствуют о бессилии властей и провале контрнаступления.
Дырку от бублика они получат, а не Крым. Подобные заявления звучат от бессилия киевского режима, который провалил свое так называемое контрнаступление и от которого скоро отвернутся все его союзники, — сказал Чегринец.
Таким образом он прокомментировал заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о скором вторжении вооруженных сил в Крым. Чегринец подчеркнул, что регион защищен от подобных попыток.