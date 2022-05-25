В Крыму предложили убрать английский язык из школьной программы

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Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил с предложением исключить английский язык из школьной программы и начать изучать «свои языки», передаёт ТАСС. Он отметил, что «тупое следование за чужой цивилизацией» опасно. По мнению Константинова, в изучении английского нет смысла, потому как «никто не поедет в Лондон».

Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? — сказал Константинов.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее раскритиковал школьных учителей истории, которые рассказывают ученикам неверную информацию, в том числе и о Второй мировой войне. Он упомянул, что в ходе прошлогодней экскурсии в музей Великой Отечественной войны в Минске американские студенты из США удивились, когда узнали, что гитлеровскую Германию победили не Штаты с союзниками. При этом, по его словам, искажение исторических фактов происходит и в российских школах.