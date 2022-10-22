Еще четырем регионам Украины предложили обдумать вхождение в состав России Глава парламента Крыма Константинов призвал провести референдумы еще в четырех областях Украины

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Голосование в Москве на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Еще четырем регионам Украины стоит задуматься о проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости. По его словам, речь идет о Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Он также считает, что в дальнейшем о референдумах можно будет говорить в Сумах, Полтаве и Чернигове.

Среди регионов бывшей Украины есть Николаевская область, которая должна провести референдум о вхождении в состав России, необходимо проработать только сроки. Нужно также провести референдум в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Освобождение этих регионов неизбежно. Эти регионы — первые на очереди, — сказал Константинов.

10 октября правительство ЛНР постановило ликвидировать пункты пропуска на границе с Россией. Речь идет о международных автомобильных и железнодорожных пропускных пунктах на границе с Воронежской, Белгородской и Ростовской областями. Открыть все пункты перехода на границе ДНР с другими субъектами России поручил и врио главы ДНР Денис Пушилин.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.