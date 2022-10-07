В Крыму предложили муниципалитетам урезать новогодние траты в пользу СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники «Крымской газеты» предложили главам муниципалитетов и руководителям администраций районов Крыма отменить конкурсы по закупке новогодних деревьев, гирлянд и украшений и направить эти деньги на приобретение обмундирования и технических средств для бойцов, принимающих участие в военной операции на Украине, пишет «МК в Крыму». Инициаторы обращения считают траты на празднование Нового года несвоевременными.

Мы, крымчане, редакция ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета», как и большинство россиян, не поддерживаем такие бюджетные траты в судьбоносный период для нашей страны, — говорится в обращении.

Ранее власти Ленинградской области распорядились отменить запланированные на этот год массовые развлекательные мероприятия, включая новогодние корпоративы, чтобы перераспределить эти средства на поддержку местных мобилизованных и их семей. Соответствующие рекомендации направлены главам администраций муниципальных районов.