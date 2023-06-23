В Крыму поврежден газопровод На южном берегу в Крыму 500 человек остались без газа из-за поврежденного трубопровода

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В поселке Кореиз на Южном берегу Крыма поврежден газопровод, без газа остаются порядка 500 человек, сообщил вице-премьер регионального правительства Игорь Михайличенко. В Telegram-канале правительства республики отмечается, что на месте происшествия работают аварийные службы, газоснабжение будет восстановлено до конца дня. Причины произошедшего не уточняются.

В поселке Кореиз поврежден газопровод. Сейчас без газа временно остается около 500 абонентов, — говорится в сообщении.

Кореиз является курортным поселком, входящем в городской округ Ялта.

Ранее сообщалось о повреждении железной дороги в Кировском районе Крыма. В результате ЧП никто не пострадал, движение поездов было временно остановлено. По сведениям СМИ, пути были повреждены взрывом прямо перед локомотивом товарного состава, в кабине локомотива были выбиты стекла, осколками которых задело двух рабочих. Власти региона информацию о взрыве не комментировали.

В конце апреля финская газета Yle писала, что Вооруженные силы Украины планируют захватить Крым во время контрнаступления. Как заявил лидер Украины Владимир Зеленский, успех операции зависит от поставок вооружения от Запада, а сам конфликт может продолжаться на протяжении десятилетий.