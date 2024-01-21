В Крыму потребовали от Германии возврата музейных ценностей Константинов: ФРГ должна вернуть Крыму похищенные в годы ВОВ музейные ценности

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Воронцовский дворец (Алупка)

В годы оккупации немецко-фашистскими войсками Крыма из его музеев были вывезены многие ценности, власти Германии должны вернуть их, заявил спикер парламента республики Владимир Константинов. По его словам, которые приводит РИА Новости, число уничтоженных и украденных фашистами экспонатов превышает 1 млн.

Согласно полученным архивным данным, многие музейные ценности были уничтожены или вывезены в годы фашисткой оккупации в Германию, в том числе сокровища Алупкинского дворца-музея. Всего перед войной в Крыму работало 25 музеев. Все они понесли тяжелые невосполнимые потери. Власти ФРГ должны вернуть похищенное, — сказал парламентарий.

Он отметил, что вопрос возврата музейных ценностей Германией можно было бы рассмотреть в судебном порядке после «очередной победы над Западом». Депутат подчеркнул, что российской стороне следует действовать жестче в вопросе компенсации потерь. Он пояснил, что великодушие России Запад расценивает как слабость и игнорирует не подтвержденные силой требования, как бы справедливы они не были.

Ранее в МИД России осудили решение суда Гааги о передаче Украине скифского золота из музеев Крыма. Представитель ведомства Мария Захарова назвала его нелегитимным и бессовестным. По ее словам, своим решением Гаага нанесла ощутимый удар по культурно-историческому наследию Крымского полуострова, став участником захвата уникальных артефактов.