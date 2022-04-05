В Крыму построят мусороперегрузочную станцию и установят 1500 контейнеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Служба доставки Delivery Club обеспечит уборку в лифте элитного дома ЖК «Красный проспект», где справил нужду их курьер, сообщает «Сиб.фм». В пресс-службе Delivery Club также заявили, что доставщик заблокирован. До этого его отправляли убираться в лифте самому, но он отказался.

Курьер уже заблокирован. Представитель логистической компании, через которую он работает, организует уборку лифта, — сообщили в службе доставки. Как заявила жительница ЖК Наталья, этот лифт стоит $55 тысяч. Сам поступок...