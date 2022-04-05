В Крыму построят мусороперегрузочную станцию и установят 1500 контейнеров
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:09, 05 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Феодосии построят мусороперегрузочную станцию, а в Симферополе и Симферопольском районе установят 1500 контейнеров для раздельного сбора отходов, сообщает «360». Эти цели должен выполнить региональный оператор «Крымэкоресурсы» в 2022 году. Устанавливать же контейнеры начали ещё в прошлом году, рассказал директор РЭО Денис Буцаев.
В 2021 году Республика Крым получила субсидию из федерального бюджета в размере 5,46 млн рублей, благодаря которой регион приобрел 285 контейнеров для раздельного накопления отходов. В этом году регион не стал дожидаться проведения отбора и выделения федеральных средств и закупил контейнеры для раздельного накопления отходов за счёт собственных средств в рамках продолжения планомерной работы по внедрению системы раздельного сбора отходов в регионе, — сказал он.
По прогнозам, в итоге получится ежегодно собирать по 10 тысяч тонн вторичного сырья, добавил Буцаев. Так уменьшится объём захоронения отходов.
Ранее сообщалось, что полной замены импортного оборудования для сортировки отходов получится достичь за один-два года. Доля импортозамещения на российских заводах по сортировке мусора сейчас составляет от 65% до 100%.