В Крыму построят быстровозводимые модульные отели

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В Крыму планируют начать строительство быстровозводимых модульных отелей, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко предположил, что такие заведения будут пользоваться популярностью у туристов. Он подчеркнул, что власти региона уже определили территорию, где будут строиться подобные гостиницы, пишет «МК в Крыму».

Земля, где появятся новые места размещения, уже определена. Уверен, они будут пользоваться большой популярностью, — заявил Чернышенко.

Он напомнил, что полуостров реализует все меры поддержки туристической отрасли. К ним Чернышенко отнес кешбэк, стимулирование бизнеса и кредиты. Вице-премьер правительства России напомнил, что Крым вошел в число 19 регионов, которые победили в отборе на строительство быстровозводимых модульных отелей. По его словам, на это выделят 300 млн рублей. Он также добавил, что за первое полугодие налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли в Республике Крым выше показателей прошлого года.

Ранее доцент кафедры туризма Крымского федерального университета Игорь Вахрушев предложил развивать в регионе экотуризм, который, по его словам, может стать внесезонным. Он отметил, что такой вид туризма сохраняет естественные ландшафты и увеличивает экономику популярных у путешественников мест.