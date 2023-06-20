В Крыму посадили украинский беспилотник Аксенов: средства РЭБ посадили беспилотник в Крыму

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Lookl Press

В ночь на 20 июня российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы посадили в Крыму украинский беспилотник, сообщил в Telegram глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет.

Ночью средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации, — написал Аксенов.

Накануне глава Крыма рассказал, что в ночь на 19 июня российские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника в небе над полуостровом. По его словам, в результате отражения атаки пострадавших нет. О разрушениях он не сообщил.

15 июня глава Крыма сообщил о том, что за ночь над полуостровом было сбито шесть беспилотных летательных аппаратов. Один из них сдетонировал в Красногвардейском районе. В результате нападения пострадавших нет, однако в некоторых зданиях были повреждены окна.

13 июня сообщалось, что у крымского села Соляного в Ленинском районе 10 июня был обнаружен рухнувший беспилотник. Его нашел местный житель, когда ловил рыбу. Пострадавших и разрушений при падении беспилотника не было. Министерство обороны России не подтверждало данную информацию.