В Крыму попросили доносить силовикам на публикующих видео с атаками Советник главы Крыма Крючков призвал доносить силовикам на публикующих видео атак на инфраструктуру

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале призвал доносить МВД и ФСБ на публикующих видео с атаками на инфраструктурные объекты. По его словам, в Сети снова появились кадры с атакованных объектов.

В Сети снова появились видео с объектов инфраструктуры, которые атаковал враг. Просим всех, кто знает авторов этих видео, сообщить об этих людях в МВД или ФСБ, — написал Крючков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о попытке украинских дронов атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Он добавил, что на месте находятся сотрудники МЧС, работают все профильные службы.

20 июля Аксенов заявил, что беспилотник ВСУ атаковал один из населенных пунктов региона — поселок Раздольное. В результате удара погибла девочка-подросток. Она ушла из дома без разрешения родителей, чтобы встретить рассвет с подругой. Девочка получила ранения, когда проходила мимо здания магазина, по которому был нанесен удар.

До этого Аксенов отмечал, что российские средства ПВО, а также РЭБ за ночь нейтрализовали 28 беспилотников на востоке полуострова. Кроме того, в Ярославской области ФСБ России предотвратила теракт, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстрелах ВСУ и атаках дронов.