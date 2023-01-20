В Крыму пообещали ответить в случае атаки Киева Глава парламента Константинов: если Киев попытается атаковать Крым, получит ответный удар

Фото: Министерство обороны РФ

Если ВСУ атакуют Крым, ответ будет нанесен «сполна», передает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова. По его словам, он нисколько не удивлен подобным заявлениям украинской стороны.

Ничего удивительного. Ведь пиратско-людоедская логика в равной степени присуща как Киеву, так и Вашингтону. Но пусть тогда не жалуются, когда и мы сполна ударим в ответ, — заявил Константинов.

Владимир Константинов подчеркнул, что крымчане сделали свой исторический выбор, навсегда порвав с украинским государством, сформировавшимся в результате государственного переворота.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала возможные удары вооруженных сил Украины по Крыму. Она отметила, что Киев имеет на это полное право. Она также добавила, что такой сценарий пошлет России огромное сообщение.

В свою очередь, научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт написал, что попытки украинских властей убедить себя в том, что у них получится победить Россию и вернуть Крым, обернутся для них крахом. При этом западные страны сделают все, чтобы Киев не пошел на перемирие, уверен он.