В Крыму пообещали ответить на угрозы из Киева Ковитиди: угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму получат ответ

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Угрозы руководства Украины уничтожить в Крыму все российское и нанести удар по полуострову не останутся без ответа РФ, заявила в беседе с РИА Новости сенатор от республики Ольга Ковитиди. ОнПо мнению сенатора, США превратили Украину в террористическое государство, которое представляет опасность для Европы, и народ Украины «надо спасать». Таким образом она ответила на заявления руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, пригрозившего новыми ударами по полуострову.

Неосмотрительные заявления, озвучиваемые представителями действующего украинского режима, вынуждают Россию расширить рамки специальной военной операции. Публичные высказывания <...> Буданова о желании Украины «уничтожить на полуострове все российское», а также постоянные угрозы в адрес крымчан о «новых ударах по Крыму» не могут оставаться без ответа России, — сказала Ковитиди.

Она также выразила надежду, что в будущем власть в Киеве изменится и туда придут люди, которые «станут плечом к плечу с Россией». Как полагает Ковитиди, именно они «будут определять будущее Украины на ближайшие 20 лет», а «кто такой Буданов и Зеленский, никто не вспомнит».

Ранее Кирилл Буданов пообещал этим летом новые теракты в Крыму. Видео с угрозами «уничтожать захватчиков» появилось на канале ITV в преддверии Дня независимости Украины 24 августа. По словам главы украинской разведки, новый ударов следует ожидать «на днях».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он выслушал «отдельный подробный доклад начальника Главного разведывательного управления Буданова». Он пригрозил, что россияне почувствуют последствия работы ВСУ.