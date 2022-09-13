В Крыму подвели итоги туристического сезона Председатель Совмина Гоцанюк: с января по август Крым посетили более 5 млн туристов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Летний туристический сезон в Крыму можно считать состоявшимся — в среднем гостиницы в августе были загружены на 80%, рассказал в беседе с «МК в Крыму» председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк. По его словам, с января по август отдыхать в регион приехало более 5,26 млн туристов, из них 4,4 млн — за летние месяцы. Показатели на 19% ниже, чем в прошлом году, однако важно учитывать, что турпоток снизился из-за закрытия воздушного пространства над полуостровом.

Всего за январь — август 2022 года турпоток в Крым составил более 5,26 млн туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% — по железной дороге, — отметил Гоцанюк.

В некоторой степени повысить привлекательность Крыма, а значит и увеличить загрузку региональных объектов размещения получится при помощи туристического кешбэка, окно продаж которого открылось еще в последнюю неделю августа, рассказал председатель Совмина.

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко ранее заявил, что Курильские острова в этом году посещали в 2,5 раза чаще, чем в предыдущий период. По его словам, поток туристов увеличился и на Сахалине. Развить туризм в регионе позволила в том числе и программа кешбэка на поездки на Дальний Восток.