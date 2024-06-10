В Крыму подсчитали ущерб от двух блокад Константинов: ущерб Крыму от двух блокад превысил 14 трлн рублей

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Северо-Крымский канал

Общий ущерб, причиненный Крыму в результате водной и энергетической блокад, превысил 14 трлн рублей, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, из-за каждой из них регион потерял по 7 трлн рублей. Глава парламента также не исключил, что эта цифра может увеличиться в дальнейшем.

По водной блокаде — это цифра за 7 трлн рублей, по энергетической блокаде — итоговая цифра тоже вырисовывается за 7 трлн рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших, — сказал Константинов.

Он также отметил, что в Крыму подсчитывают ущерб, нанесенный транспортной и продовольственной блокадами. Кроме того, оцениваются последствия террористических атак и разрушения инфраструктуры полуострова при нахождении в составе Украины.

Ранее Константинов заявил, что Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины убытки за энергетическую блокаду. Тогда он назвал сумму в 3,156 трлн рублей.

До этого глава крымского парламента говорил, что в новый пакет национализации активов украинских олигархов вошла квартира Виталия Хомутынника. Она находится в поселке Ливадия.