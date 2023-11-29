В Крыму подсчитали сумму ущерба от шторма Глава парламента Крыма Константинов: ущерб от шторма превысил 1,3 млрд рублей

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Сумма ущерба, нанесенного Крыму в результате штормового ветра, превысила 1,3 млрд рублей, заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов во время заседания парламента. По его словам, которые передает ТАСС, подсчет ущерба продолжается.

По состоянию на текущее время в соответствии с информацией исполнительных органов уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей, — сообщил Константинов.

Он уточнил, что об ущербе более чем на 802 млн рублей доложили муниципалитеты. Из них, по словам Константинова, 250 млн приходятся на Бахчисарайский район.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число муниципалитетов, где введен режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды, увеличилось до 15. До этого режим ЧС действовал в 10 районах республики.

Обрушившийся на Крым шторм оставил без электроснабжения более 500 домов в Севастополе, где проживают порядка 2 тысяч человек. Аварийные работы планируется завершить около полуночи 29 ноября.

Как подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, шторм в Крыму стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. По словам синоптика, похожий ураган был во времена Крымской войны в 1854 году, когда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.