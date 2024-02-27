В Крыму подсчитали потери от энергоблокады Депутат Трофимов: ущерб от энергоблокады Крыма превысил 3 трлн рублей

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Северо-Крымский канал

Ущерб, нанесенный Киевом бюджету Крыма энергетической блокадой, превысил 3 трлн рублей, заявил сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. По его словам, которые приводит РИА Новости, документы будут переданы представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления.

Три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей — предварительные расчеты показывают нанесенный ущерб всей бюджетной системе, — сказал Трофимов.

Также отмечается, что иски готовятся и от физических лиц. Речь может идти о двух триллионах рублей. Заявления подадут также и пострадавшие от отключения электричества юридические лица. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Крыма.

Ранее о тех же суммах говорил и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения специальной военной операции.

Украина начала энергоблокаду Крыма в ноябре 2015 года. В результате подрыва были выведены из строя четыре линии электропередачи. Со временем ситуацию удалось улучшить благодаря запуску энергетического моста из Краснодарского края и строительству двух теплоэлектростанций.