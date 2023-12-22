В Крыму подали новые иски к Украине из-за водной блокады Предприятия Крыма подали иски к Украине из-за водной блокады на 2,5 трлн рублей

В Арбитражный суд Крыма поданы новые иски от субъектов хозяйствования республики к Украине по водной блокаде, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале. Отмечается, что сумма претензий превышает 2,5 трлн рублей. Он добавил, что любое предприятие, пострадавшее вследствие организации водной блокады, может сформировать свой иск в ходе рассмотрения судебного дела.

Свои претензии сформулировали крупные системообразующие и социально ориентированные предприятия, в том числе — Крымский содовый завод, Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции» и завод «Бром». Предварительно ущерб, нанесенный нашим предприятиям, оценивается в 2 трлн 500 млрд 3 млн 250 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Когда регион вошел в состав России, украинские власти перекрыли подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Его открыли только в 2022 году во время спецоперации, однако функционирование системы снова оказалось под угрозой после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Аксенов на этом фоне уже заявлял, что крымские водохранилища заполнены примерно на 80%, то есть более чем на 280 млн кубометров.

Каховское водохранилище начало мелеть после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции. В результате подтопления районов вдоль Днепра после подрыва плотины погибли 50 человек, еще 137 были госпитализированы. Президент России Владимир Путин обвинил Киев в разрушении Каховской ГЭС.