В Крыму побит температурный тепловой рекорд 85-летней давности

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Абсолютный температурный рекорд 1937 года был побит в Крыму 17 декабря. Воздух в предгорных районах прогрелся до 20 градусов, сообщается на сайте Крымского УГМС.

Максимальная температура воздуха (на метеостанции Симферополя) была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен (документально) в Симферополе в 1937 году — тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса, — говорится в сообщении метеорологической организации.

Однако долговременным такое потепление на полуострове не будет. Новых температурных рекордов в ближайшие несколько месяцев жителям и гостям Крыма ждать не стоит. Потепление сменится похолоданием, которое даже будет сильным. Конкретные уровни ожидаемой температуры пока не называются.

Ранее сообщалось, что в Москве высота снежного покрова 19 декабря может достичь рекордного показателя 1941 года. Из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас. Рекорд 1941 года составляет 34 см.